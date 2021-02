Ruben Amorim iniciou a conferência de imprensa de antevisão ao clássico com o FC Porto com uma palavra para a família de Alfredo Quintana e também para o clube azul e branco.

«Queria deixar um abraço à família do Quintana e um abraço forte para o FC Porto. Viveu isto o ano passado com o Casillas, com um desfecho completamente diferente. Um abraço para eles. Estas situações metem as coisas na perspetiva certa. Mesmo que seja só por 20 minutos, faz-nos pensar no que realmente é importante», disse o técnico dos leões.

Alfredo Quintana, andebolista do FC Porto e da Seleção Nacional, morreu esta sexta-feira aos 32 anos, depois de ter sofrido uma paragem cardiorrespiratória na segunda-feira, durante um treino dos dragões.