Confrontado com a ausência de Matheus Nunes da convocatória do Brasil, divulgada nesta sexta-feira, o treinador do Sporting revelou, após o jogo com o Marítimo, que foi uma escolha do jogador, que também está nos planos da seleção portuguesa.

«Não foi convocado... se calhar por outras razões. Se calhar foi uma escolha do jogador. Eu também não vou dizer, mas já disse. Foi uma escolha do jogador, que também tinha essa opção. Se merece ser chamado? Merecem todos. Mas que está um jogador de grande qualidade, isso está», respondeu Rúben Amorim.