Rúben Amorim voltou a falar da situação de Jeremy Mathieu, defesa-central que termina contrato com o Sporting no final desta temporada.

Tal como já havia dito em março, o treinador dos leões frisou que só fica no clube quem tiver vontade de estar em Alvalade.

«Já há uns meses disse que é muito importante querer jogar. Não vou pedir a ninguém para ficar, se não quiserem, todos já sabem que quem não ficar não ficará. Quero é gente muito comprometida, todos eles têm dado uma resposta muito boa», atirou.

O técnico de 35 anos falou ainda sobre Jovane Cabral, a quem deixou elogios pela prestação conseguida diante do Vitória de Guimarães: «Em relação ao Jovane, eu aposto em todos, depois depende deles. Foi um jogo bom para ele [frente ao V. Guimarães], é rápido e muito forte nas transições. Gostei de todos, uns mais que outros, cada um tem as suas características, mas fiquei satisfeito com todos.»