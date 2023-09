Fechado o mercado, Ruben Amorim está em dívida com Hugo Viana. O treinador do Sporting garante estar muito satisfeito com a janela de transferências, e, em jeito de brincadeira, diz que tem de pagar um jantar ao diretor desportivo.

«Sempre estive descansado, também porque as coisas aconteceram de uma forma mais precoce, digamos assim. Vendemos jogadores, um em janeiro e outro num negócio que já estava planeado. Isso permitiu-nos encontrar os jogadores que queríamos e tivemos uma margem diferente para ir buscar jogadores por um valor diferente. Tinha a garantia que não iria sair mais ninguém e foi isso que aconteceu. Há três semanas disse que já estava descansado, confirmou-se. O Mateus Fernandes podia muito bem estar connosco, mas ele precisa de jogar. Fomos fazendo essas cedências, o Tanlongo também foi rodar. Fizemos tudo com muita calma, o que ajudou todas as partes», explicou o técnico, em conferência de imprensa.

Questionado se o Sporting estava ao nível dos rivais, Ruben Amorim aceitou colocar a fasquia no mesmo patamar, e até incluiu o Sporting de Braga, rival deste domingo.

«Diria que estamos ao nível dos rivais. Temos potencial para isso. São plantéis diferentes. Temos muita juventude, mas também alguns jogadores com experiência. Estou bastante satisfeito e tenho de pagar um jantar ao Viana pelo mercado que fez», brincou Amorim.

Dada a sintonia entre treinador e SAD, Ruben foi também questionado se já tinha pedido à administração para garantir uma percentagem maior do passe de Geny Catamo.

«Isso são coisas que estão a ser tratadas. Nesse aspeto eu não me meto. Fizemos agora isso com o Pedro Gonçalves, antes da venda do Ugarte. Essa parte está muito bem entregue à direção e ao Hugo Viana. Agora vou ter aqui uma opinião um bocado egoísta (risos), mas quando temos 25 por cento é sinal de que o jogador não sai, foi a valorização é menor para o clube. E isso é uma salvaguarda para o treinador. Quando há 100 por cento do passe, sobretudo em jovens da formação em que o encaixe é total, aí é mais perigoso. Eu diria que o Geny está bem com 25 por cento. Ainda está a 50 por cento do seu potencial», concluiu.