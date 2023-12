A partir do momento em que se conhecer o onze de Ruben Amorim para o jogo desta quinta-feira com o Sturm Graz, será à partida mais fácil adivinhar o onze que o treinador vai eleger para o clássico de segunda-feira com o FC Porto, embora o treinador garanta que não, considerando que quatro dias de recuperação serão suficientes para todos recuperarem.

«Os jogadores são inteligentes e percebem quem está a jogar. O tempo de recuperação dá para recuperar os jogadores, as semanas são longas. Ainda não sei qual é o onze que vamos ter no jogo a seguir, o foco está neste. Todos os jogadores que forem titulares ou que estiverem no banco, vão estar preparados para jogar com o FC Porto», explicou o treinador em conferência de imprensa.

Para Amorim é, acima de tudo, uma questão de gestão. «Uns vão precisar de mais tempo, porque precisam de jogar. Quatro dias de recuperação, fisicamente, não tem influência nenhuma. Há jogadores que vão jogar menos, de forma a que a equipa também se apresente bem neste jogo, que se ganhe o jogo e que estejam preparados fisicamente. Nenhum jogador pode dizer, fiz 90 minutos na quinta-feira, não posso jogar na segunda. Se fosse domingo, teria influência, na segunda-feira não tem influência nenhuma», prosseguiu.

Amorim garante que quem jogar na quinta-feira, mesmo os 90 minutos, pode voltar a ser opção na segunda-feira. «Garanto a todos os jogadores que não interessa se fizerem 90 minutos agora podem jogar no outro jogo. O que prova isso foi o que fiz ao longo de três anos. Eles sabem com o que contam. Temos de jogar bem, temos de ganhar e só dessa forma estaremos preparados para jogar com o FC Porto», insistiu.