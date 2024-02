Rúben Amorim admitiu que não está preocupado com o momento de Marcus Edwards e mostrou-se confiante numa boa prestação do inglês no dérbi frente ao Benfica desta quinta-feira, a contar para a primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal. O técnico comentou ainda a boa a forma de Francisco Trincão e o porquê do extremo ter ganho a titularidade no ataque dos leões nos últimos jogos.

«O Francisco Trincão teve uma fase em que era muito criticado e de repente explodiu e começou a jogar. Ele e o Edwards já jogaram juntos, por isso não estou preocupado com o Edwards, em jogos grandes principalmente costuma tem um impacto muito grande».

Amorim falou ainda sobre o substituto do lesionado Gonçalo Inácio para o encontro e referiu que o titular no dérbi vai depender da forma de jogar do Benfica.

«Matheus Reis ou Eduardo Quaresma? Tudo entra na equação, não temos o Inácio, depende de quem vai jogar no lado do Benfica, o que pensei foi mais na forma de atacar, no tipo de jogador que queremos para pressionar, nas bolas paradas e contra ataques. Pensámos em tudo, principalmente na forma como vamos atacar».