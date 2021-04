Adán vai cumprir um jogo de castigo depois de ter completado uma série de cinco cartões amarelos e deixou as portas abertas para Maximiano ser titular este sábado frente ao Nacional. Ruben Amorim não está nada preocupado com a falta de ritmo de jogo do jovem guardião, uma vez que tem total confiança no trabalho de Jorge Vital, o responsável pelo treino dos guarda-redes.

«Em relação ao Max não tive preocupação nenhuma. A grade preocupação que tive com os guarda-redes foi ir buscar Vital. Deixo-lhe a responsabilidade toda e facilita-me a vida. Daí a minha força em trazer o Vital, no fundo estava a ajudar-me a mim e não tanto aos guarda-redes», comentou sorridente.

Além de Adán, os leões também não vão poder contar Tabata e Tiago Tomás, ambos lesionados, mas o treinador acredita na recuperação dos dois antes do final do campeonato. «O Tabata e Tiago Tomás não estão. Estão a fazer recuperação, estamos a ver se os conseguimos recuperar, não para este jogo, mas para o resto dos jogos. Principalmente o Tiago Tomás que tem Europeu e queremos ajudá-lo a ir ao Europeu de sub-21», destacou ainda.