Ruben Amorim, treinador do Sporting, em declarações na flash interview da Sport TV após a vitória sobre o Arouca por 2-0:

[Sporting reage com uma vitória sempre que perdeu as sete vezes nesta época]

«Antes de mais, as sete derrotas custam a ouvir. Eles têm respondido sempre bem, mesmo a seguir a vitórias e a empates. E foi isso que fizemos hoje, mesmo com algumas alterações. Não foi muito justo talvez para o Vinagre, o Dário [Essugo] e mesmo para o Esgaio, mas ele tem tido muito jogo. Metê-los todos ao mesmo tempo dificulta-lhes muito a vida, mas eles têm sempre um comportamento exemplar.

Nunca esteve em causa a nossa vitória. Dominámos o jogo, não criámos tantas oportunidades na primeira parte e é sempre mais difícil. Na segunda parte, assim que marcámos o primeiro golo tivemos várias oportunidades e acabou por ser uma vitória natural.

[Sobre as escolhas: foram um misto de estratégia e gestão de esforço?]

«Este era claramente o jogo mais importante. Era mesmo muito importante. Muito mais do que com o City, que sabemos que são mundos completamente diferentes. Se o Ugarte jogasse de inÍcio podia lesionar-se e nós já não temos médios-centro. O Porro também tinha risco de lesão se jogasse de início.

E também é importante para os outros perceberem que mesmo quando o treinador está apertado, confia neles, porque fizemos sempre essa gestão e seria estranho não fazer esta gestão agora. Criaria alguma desconfiança no grupo e eles sabem que todos contam. Foi um pouco disso. Foi estratégia: sangue novo no início do jogo e deixar alguns jogadores para pressionar no fim em vez de começar com eles de início.»

[Houve algum discurso especial ao intervalo? Entrada na segunda parte foi tremenda...]

«Foi um pouco o contrário disso. Apenas expliquei que já estive no lugar deles e que o bruá do estádio depois de uma derrota complicada de outra competição... já senti aqueles momentos e sei como é difícil para alguns jogadores que não têm tanto jogo.

Antes de lhes dar na cabeça, disse que compreendia tudo o que eles estavam a fazer. Depois do golo anulado e mesmo no fim da primeira parte, eles estavam muito precipitados. E não era preciso serem precipitados. Podiam jogar da mesma forma e levar a bola tranquilamente para a frente e depois, aí, dar velocidade à minha responsabilidade porque é isso que eles têm de fazer, e não ligar muito ao bruá, porque é normal.

Foi o contrário de uma conversa dura. Foi dizer que sei o que eles estão a passar e que sabia que íamos melhorar.»

[Dois anos de Sporting para Ruben Amorim e é também dia de eleições. E é consensual entre todos os candidatos. Como está o seu ego?]

«Tenho plena noção do meu papel no Sporting. Sou mais um e isto muda muito rapidamente. Nos últimos cinco jogos, sem contar com este, uma vitória num clube como o Sporting é complicado. Tenho a mesma duração que os outros treinadores nas vitórias. Tenho plena noção disso e penso sempre da mesma maneira.

O meu ego está sempre igual. Fico feliz. Estamos a fazer, claramente, as coisas bem, mas as coisas podem mudar de um momento para o outro e temos de continuar a trabalhar.»