O treinador do Sporting, Ruben Amorim, na conferência de imprensa após o empate com o Belenenses (2-2), em jogo da 28.ª jornada da Liga:

[Problema de eficácia?] «É muito mais fácil para mim lidar com estes momentos quando eles dão tudo. Criámos muitas oportunidades e acreditámos sempre. Foi uma recompensa para a crença da equipa. Tivemos muitos momentos para marcar o golo, o Belenenses apenas dois. Há fases assim.

[Penálti falhado impediu a vitória?] Foi tudo. Obviamente que era um momento importante. Mas o Tiago Tomás também teve oportunidades, o Paulinho também. Tivemos várias situações. Sofremos o primeiro golo O segundo golo não há história, acontece. Tivemos de ir atrás do resultado e conseguimos. Temos de realçar que num dia onde corre tudo mal, conseguimos manter a invencibilidade no campeonato.

[O que mudou do jogo do Jamor para este?] O Belenenses no Jamor teve muitas mais oportunidades. Temos de separar as oportunidades que tiveram no Jamor e hoje, assim como nós. É muito claro o que se passou aqui, o que mudou foi o resultado. Estou muito mais satisfeito com o rendimento da equipa hoje do que no Jamor. Não estou preocupado. Não temos de viver com fantasmas. Acredito que podemos ganhar todos os jogos daqui para a frente, claramente, mas sei que se calhar não vamos conseguir. Hoje fomos claramente superiores, não há comparação com o que aconteceu no Jamor [na primeira volta].»