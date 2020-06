Rúben Amorim tem apostado em vários jovens desde que chegou ao Sporting, com Eduardo Quaresma e Matheus Nunes à cabeça. Para essa aposta, admitiu esta quinta-feira o treinador dos leões, contribuem os jogos à porta fechada, devido à covid-19.

«A equipa técnica aposta em jovens porque eles demonstram valor. Temos de ver o contexto em que estamos inseridos, o problema que houve e temos de estar preparados para tudo. Não estou a lançar jovens, como se tem dito, a esquecer esta época. Estou a lançar jovens porque dão boas respostas, são até bastante adultos a perceber a mensagem do treinador», começou por dizer, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Paços de Ferreira.

«No fundo não me interessa se são jovens ou não, os melhores estão a jogar neste momento. Se calhar o facto de não haver publico também me ajuda a lançar mais jovens. Estou a usar todos os fatores para lançar a melhor equipa e preparar as bases para a próxima época», referiu.

Ainda assim, defende Amorim, os jogadores leoninos têm de estar preparados para jogar com a pressão dos adeptos: «Isso faz parte do jogo. Preferia ter um jogo com adeptos que estivessem mesmo contra a equipa e contra a direção. Os jogadores que vêm para aqui têm de estar habituados a isso, a ganhar é que se muda a situação. Um jogo de futebol e sempre melhor com adeptos.»