O treinador do Sporting, Rúben Amorim, em declarações na conferência de imprensa após o jogo com o Desp. Aves, no José Alvalade, para a 24.ª jornada da Liga 2019/20:

«Ambiente? Estava muito focado no jogo, mas os jogadores sentem um pouco este ambiente. É uma fase difícil, houve uma eliminação há pouco tempo. É normal os jogadores terem este tipo de comportamento, não estarem tão felizes a jogar. Cabe ao treinador mudar isto.»

[Dissertando sobre eventuais inseguranças de um jovem treinador na liga portuguesa] Espero que não haja mais mudanças. O futebol é mesmo assim, tudo é mais rápido agora, as pessoas querem tudo para amanhã. Não há tanto tempo para se terminar um processo e nós temos de acompanhar. A vida de treinador é ganhar. Depois, chega-se a um patamar em que ganhar não chega, é preciso jogar bem. Agora estamos na fase de ganhar. Se jogámos bem? Não. E o responsável sou eu.»