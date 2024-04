Ruben Amorim, treinador do Sporting, em declarações aos jornalistas após a vitória no dérbi sobre o Benfica por 2-1:

[Sente-se quase campeão? Como jogador, já perdeu títulos com esta vantagem e também já ganhou. Qual é que vai ser o seu discurso para os jogadores daqui para a frente?]

«Já foi, não costumo falar no fim do jogo e hoje fiz questão disso. Quatro pontos não é nada. É um dia mau e fica-se com um ponto outra vez. Não me sinto nada campeão e os jogadores também não se devem sentir. Provavelmente vão ouvir isso muitas vezes, mas estão todos precavidos. Amanhã estaremos na academia a preparar um jogo que vai ser difícil [deslocação a casa do Gil Vicente].

Simplesmente ganhámos. Igualámos o confronto direto, temos agora a vantagem da diferença de golos e não sabemos o que se vai passar e é um fator importante. Não muda nada. Estaremos preparados para o próximo jogo.»

[Roger Schmidt disse que o Sporting já tem o título na mão. Concorda? O mais difícil está feito ou ainda está por fazer?]

«O mais difícil é sempre o fim. O que já foi feito parece agora muito fácil. (…) Penso que o mais difícil ainda está por vir. Não temos mão nenhuma no título. Estamos mais perto, é óbvio, porque conseguimos ganhar mais vantagem e há menos um jogo.»