Declarações de Ruben Amorim, treinador do Sporting, na flash interview à Sport tv, após o empate (1-1), em casa do Marítimo:

«[Análise ao jogo] Começou logo com um golo do Marítimo, depois pegámos no jogo, conseguimos o empate. O jogo reatou, sofremos um golo que era fora de jogo, acalmámos. Na segunda parte tentámos ir ao encontro do golo, com vários cruzamentos, várias soluções com vantagem, mas não conseguimos marcar. Não fomos bons o suficiente para vencer o jogo. O último toque, o último passe… faltou essa decisão para ganhar o jogo e acabámos por perder dois pontos.

[Paulinho e Slimani de início] O Marítimo costuma fazer uma adaptação de uma linha de cinco com o extremo a baixar, queria prender a linha de cinco com o Slimani e o Paulinho atrás dele no espaço entre linhas. E também porque nós temos, com equipas que começam a jogar cada vez mais baixo, vários cruzamentos e, em vez de termos só um homem de área, tínhamos dois. Tivemos algumas soluções, recuperámos bolas altas, mas não fomos suficientemente bons para finalizar aquilo que provocámos no adversário. Criámos as oportunidades e depois não marcámos.

[Estratégia não resultou?] Não resultou porque não ganhámos. Com a quantidade de oportunidades que a equipa cria e não deixa os outros criar, praticamente as oportunidades foram o golo anulado e o golo do Marítimo. O resultado depois dita a avaliação do jogo. Uma equipa que cria tantas oportunidades como nós tem de fazer golo e matar o jogo. Isso não aconteceu e perdemos dois pontos.

[Vai repetir os dois homens na frente?] Vou voltar a jogar como entendermos que é melhor para ganhar. Não foi por jogarmos com dois avançados. Se a bola do Porro bate na barra e entra estaríamos aqui com outra conversa, a dizer que funcionou porque criamos oportunidades. É mesmo assim, é digerir os pontos perdidos e preparar a Taça de Portugal.

[Título fica perdido se o FC Porto ganhar?] Não fica perdido, ficámos mais longe, não há como esconder. É digerir bem isso, temos uma competição diferente a seguir. Depois, é ganhar os nossos jogos, voltar ao mesmo trabalho. Não podemos perder pontos quando os jogos estão dominados, temos várias oportunidades, não deixamos os adversários criar e o jogo não é dividido. Nós somos os culpados disso, principalmente o treinador. É ganhar os nossos jogos e esperar para ver.

[Apuramento direto Champions é o mais importante?] O mais importante é ganhar o próximo jogo, temos de ganhar os nossos jogos, mesmo que não houvesse objetivo nenhum tínhamos de ganhar os nossos jogos, marcar mais golos e sofrer menos.