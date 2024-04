[Ruben Amorim, treinador do Sporting, em declarações aos jornalistas após a vitória no dérbi sobre o Benfica por 2-1:

[Geny Catamo. Estava à espera desta exibição?]

«Não quero ser aqui o mau da fita, mas acho que o Geny já fez jogos melhores. Só que foi muito incisivo e há que dar mérito a ele. Imagino como deve estar Moçambique e o telemóvel dele. Amanhã vou falar com ele e acalmá-lo porque em Barcelos temos um jogo muito difícil.»

[A estrelinha da temporada tem sido a forma como certos jogadores aparecem na altura certa? Com Trincão, Bragança e Geny Catamo, por exemplo?]

«Podemos chamar estrelinha do treinador, mas há muito trabalho dos jogadores. E para o Trincão passar o que passou e conseguir ser o jogador que tem sido nos últimos vezes, revela muito trabalho. O Geny também passou um mau bocado, mas tem umas características muito boas para jogar ali. Quando joga naquela posição, é se calhar o jogador mais pressionante e consegue dividir entre voltar para a linha defensiva e pressionar na frente com os colegas. As características deles ajudam-nos a evidenciarem-se em certos momentos. A estrelinha do treinador é ter jogadores que aguentam maus momentos e são mais-valias quando precisamos muito.»

[Mais sobre Geny Catamo e o que representa para Moçambique]

«Pode ser uma referência e joga num clube para isso. Acho que tem de crescer em muita coisa. Se achamos que já está um jogado decisivo em jogos grandes e que está com uma capacidade boa, acho que pode crescer muito mais e ser uma referência de Moçambique. E quando isso existe, ajuda no desenvolvimento de um país em termos futebolísticos.

Vejo-o como uma grande referência, mas também vejo algumas lacunas que ele precisa de trabalhar.»