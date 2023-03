O treinador do Sporting, Ruben Amorim, em declarações na conferência de imprensa após o apuramento para os quartos de final da Liga Europa, após eliminar o Arsenal:

[Impacto desta vitória na equipa] «Se quisermos fazer o nosso trabalho corretamente, elogiamos os jogadores e passado um dia voltamos à estaca zero e ao trabalho. Obviamente que não sou maluco e sei o impacto que este jogo teve para os jogadores, mas que nada serve e que tudo pode mudar. Isto terá o impacto que quisermos e que os jogadores entenderem. É um momento bom, jogaram bem, mas só passámos uma fase da Liga Europa e não esquecemos tudo o que está para trás. Vamos fazer o nosso trabalho bem, trazer os jogadores para o que falta do campeonato.

Quanto a mim, podemos ganhar qualquer jogo, como podemos perder qualquer jogo. se partirmos desse ponto de partida, estamos no caminho certo. O campeonato é a nossa prioridade, tudo pode acontecer e esse é o nosso foco. depois quando vier a Liga Europa, logo se vê. Mas este jogo ajuda os jogadores a acreditarem que é possível ganharem a qualquer adversário.

[Sobre os adeptos e próximo adversário] Já estamos habituados, Frankfurt foi a mesma coisa, Tottenham o mesmo. Os adeptos acreditam porque os jogadores também acreditam. Os adeptos sentiram orgulho. As duas partes puxaram uma pela outra. Em relação ao adversário não vou dizer, recebi a outa informação no avião, o único que ficou contente foi o Hugo Viana. Podemos ganhar e perder com qualquer equipa.»