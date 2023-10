Ruben Amorim, treinador do Sporting, em declarações aos jornalistas após a vitória sobre o Olivais e Moscavide por 3-1:

[Sobre Fresneda. Fez um penálti e saiu ao intervalo. Foi por questões físicas ou pelo rendimento na primeira parte?]

«Questões meramente táticas. A verdade é que apareceu muitas vezes para cruzar e decidir, mas precisávamos de um jogador mais decisivo no um contra um e a criar mais ocasiões, como se demonstrou. (…) Foi apenas mudar as características do jogador. Isto não faz nada aos jogadores. Já provámos que metemos um jogador de repente a jogar na Champions, na Liga Europa ou no campeonato. Confio neles todos.»

[A adaptação de Fresneda. O facto de vir de um contexto em que era obrigado a defender mais, no Valladolid, pode estar a condicionar a adaptação ao Sporting? Muitos adeptos do Sporting ficaram desiludidos com a exibição do jogador]

« Não temos de ficar desiludidos. Lembrar que é um miúdo de 19 anos. Veio do Valladolid e relembra logo outro jogador que esteve cá, que é o Porro. A expectativa é grande e queremos logo fazer de um jogador igual ao outro. São caracteres diferentes. O Porro é um brincalhão, fica logo enturmado e o Fresneda é diferente. Temos de dar tempo ao tempo: são características completamente diferentes. Os sportinguistas não podem ficar desiludidos com o Fresneda. É um jogador que muita gente queria, ele quis vir para o Sporting porque sabem que temos um projeto em que os jovens jogadores são lançados e têm tempo para crescer. Vai dar muito ao Sporting. Há jogadores que demoram mais tempo e outros menos.»