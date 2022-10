Na antevisão ao duelo com o Tottenham, Ruben Amorim foi confrontado com a hipótese de contar com Cristiano Ronaldo no plantel do Sporting. Numa resposta em inglês, o técnico voltou a frisar que o clube de Alvalade não consegue suportar o salário do jogador do Manchester United.

«Muitos jornalistas portugueses me perguntam isso. É jogador do Manchester United, todos no Sporting sonham com o regresso do Cristiano, mas não temos dinheiro para pagar os salários dele. Penso que está feliz em Manchester mas não está a jogar e esse é o problema», disse o treinador do Sporting.

Amorim dispensou ainda comentar a situação de Ronaldo em Old Trafford e atirou: «É problema para o Ten Hag.»

Recorde-se que, depois de um período de suspensão, o avançado português já integrou os treinos do Manchester United.