A poucas semanas da reabertura do mercado, o nome de Vikor Gyökeres volta a ser notícia em Inglaterra, com os jornais a darem conta do alegado interesse do Chelsea na contratação do avançado sueco. Ruben Amorim volta a dizer que o jogador só sairá em janeiro pelo valor da cláusula (100 milhões de euros) e garante que não um substituto para o caso do clube de Stamford Bridge decidir abrir mesmo os cordões à bolsa.

«Em relação ao Gyokeres já falámos há duas semanas, tem uma cláusula de rescisão, foi dito que, principalmente em janeiro, só sairá pela cláusula de rescisão, portanto, se isso acontecer, não poderemos fazer nada», começou por dizer.

Quanto ao interesse em Gyökeres, Amorim diz que é «normal». «É normal que os clubes estejam atentos ao nível dos jogadores em Portugal porque vão lá para fora e têm grande rendimento, portanto sabem que os jogadores do nosso campeonato estão preparados para as melhores ligas do Mundo», acrescentou.

Quanto a um eventual substituto, Amorim diz que nem pensou nisso. «Temos vindo a perder jogadores que eu acharia que seriam muito difíceis de substituir. O Matheus [Nunes], que era o que levava a bola para a frente, depois ficou o Porro e só atacávamos pelo lado direito, depois é o Viktor que é o homem que está em maior destaque. Temos de ter a capacidade de estar sempre a renovar a equipa. Não perco horas de sono em relação a esse aspeto, perdia antigamente porque havia aquela ideia que teríamos de vender como clube para sobreviver. Neste momento não há isso, só há o pagar a cláusula. Quando se paga a cláusula, os jogadores têm de ir embora. Eles vão para outros campeonatos e arranjaremos solução», comentou.

O Chelsea tem capacidade para pagar uma cláusula do valor de Gyökeres, como, aliás, já fez com Enzo Fernández, no Benfica, há um ano. Nada que tire o sono a Amorim. «Acho cada vez mais que a equipa tem um plano A, um plano B, tem jogadores de qualidade. Jogaríamos de outra forma porque era obrigatório, mas estamos preparados para isso. Enquanto clube, enquanto equipa, iriamos adaptarmos e iriamos conseguir ganhar jogos, portanto, não temos nenhum substituto para o Viktor», referiu ainda.

Além das possíveis saídas de janeiro, o Sporting vai ficar com o plantel limitado no início do novo ano, com Morita convocado para a Taça da Ásia e Geny Catamo e Diomande chamados para a Taça das Nações Africanas, mas Ruben Amorim garante que o Sporting não vai ao mercado para colmatar a ausência desses jogadores.

«Teremos tempo para pensar nisso, mas não serão reforçados os jogadores que vão para as competições. É só um mês e depois teríamos de ver o espaço dos jogadores. O que podemos ir ver são jogadores não só para agora, mas também para o futuro. É aquilo que temos vindo a fazer e vamos manter essa política. Não haverá reforços para substituir esses jogadores, o que poderá haver é um acerto no plantel a pensar no presente e no futuro», referiu ainda.