Rúben Amorim venceu os dois duelos com o FC Porto, ambos ao serviço do Sp. Braga, mas rejeita a ideia de ascendente sobre Sérgio Conceição antes do terceiro duelo, agora ao serviço do Sporting.

«O mister Conceição já foi campeão e está a um ponto de ser novamente. Tem muito mais anos do que eu. Penso que bateu o recorde de pontos do Olhanense, esteve numa final da Taça de Portugal [pelo Sp. Braga]. Não tenho ascendente, pelo contrário. Ele é que tem mostrado mais conteúdo», começou por dizer o técnico leonino, em conferência de imprensa.

«Lembro-me que num dos jogos o FC Porto falhou dois penáltis, no outro ganhámos aos 95. Não vejo isso dessa forma. O que o mister tem são títulos, e é isso que eu ambiciono para mim», reforçou.

Amorim até conquistou a Taça da Liga com essa segunda vitória sobre o FC Porto, mas pegou nesse momento para valorizar Sérgio Conceição.

«Não vejo muitas diferenças [no FC Porto]. Vejo uma equipa sempre competitiva, com várias soluções, que pode jogar em 4x4x2 ou 4x3x3x, está preparada para tudo. Pensar nesse jogo para a Taça da Liga e agora, passados uns meses, ver que está a um ponto do título, revela muito sobre o treinador, o clube e o espírito da equipa. Queremos vencer, estamos numa boa fase, e precisamos deste jogo para crescer. Estou certo de que vai ser um grande jogo e que o Sporting vai fazer um grande jogo», acrescentou.