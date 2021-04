Ruben Amorim assumiu que o ambiente que se tem vivido no futebol português nas últimas jornadas é «errado» e garante quem, da sua parte, vai tentar melhorar. Uma crispação que o treinador relaciona com a «emoção» nos jogos, mas também com a falta de público nas bancadas.

«Cabe a nós todos melhorarmos o nosso comportamento. Eu obviamente não tenho sido o melhor dos exemplos. Cada um pode controlar o seu, eu tento fazer. Quando há uma expulsão penso sempre que é a ultima expulsão, é para isso que trabalho. Faço esse trabalho mental, sabendo que com a pressão do dia a dia de ser treinador, com falta de público, que acho que é muito importante, existem alguns excessos», começou por dizer.

Depois de assumir responsabilidade no ambiente crispado, o treinador do Sporting apontou o dedo aos que tentam tirar proveito destas situações. «Também o facto de não se falar de futebol e de falar-se noutras coisas, dá jeito às vezes. Dá jeito não se falar nos resultados, dos pontos de avanço, nos jogos que faltam. Pode às vezes ser uma distração para não falar no essencial. Cada um tem de olhar para si. Eu também olho, sei que não tenho sido o melhor dos exemplos. É a única coisa que posso prometer, não me sinto no direito de dar lições de moral a ninguém. Todos o fazemos, todos vivemos essa pressão, o que posso dizer é que vou dar o meu máximo para tentar melhorar e ser melhor no futuro», insistiu.

Um fenómeno que o treinador relaciona com a fase do campeonato em que estamos a viver, mas também com a ausência de público nas bancadas. «Não pensamos muito nisso, pensamos no treino, no jogo, depois as emoções às vezes levam-nos a sítios que não queremos. Não estou preocupado com o mérito, o que queremos é ganhar jogos, conquistar coisas para o Sporting e ajudar ao clube a crescer. Esse é o nosso objetivo, o foco está aí, sabendo que tantos nós, como muitos clubes, temos tido alguns excessos que acho que têm a ver com a falta de público. Se fosse um caso isolado, se fossem duas equipas, mas acontece frequentemente. Não estou a tentar desculpar-me, está errado e por alguma razão é», destacou ainda.