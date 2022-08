Ruben Amorim garantiu que o Sporting não fez qualquer movimentação para tentar contratar Ricardo Horta ao Sp. Braga e tentar, assim, desviar o alvo do Benfica para Alvalade.

«Não tentámos ir buscar o Horta porque também não temos dinheiro. Não sei o que vai acontecer ao Ricardo, mas quero deixar claro que não fizemos qualquer proposta pelo Horta porque não temos dinheiro», disse Amorim repetindo a palavra «porque».

O técnico dos leões disse não saber se o negócio entre Sp. Braga e Benfica está fechado, mas partilhou uma convicção. «Estando fechado ou apalavrado com o Benfica, vai jogar pelo Sp. Braga. De certeza. Não sei se a ala ou a avançado. Desejo-lhe o melhor e foi um dos jogadores que me ajudou a estar neste momento num grande clube como é o Sporting. Que amanhã perca os três pontos», disse ainda a respeito de Ricardo Horta, com quem trabalhou no Sp. Braga.