Ruben Amorim voltou a deixar uma mensagem que deixa os adeptos mais tranquilos.

Pelo menos até ao verão.

«Em janeiro não vou buscar ninguém no Sporting. No verão não sei o que vou fazer. Principal ponto: aguentar-me até ao verão. Segundo ponto: logo se vê. Os jogadores do Sporting são grandes jogadores e logo se vê o que vai acontecer», disse na antevisão ao jogo com o Sp. Braga, o último à frente dos leões.

Já nesta temporada, Ruben Amorim chegou a dizer numa conferência de imprensa que Pedro Gonçalves seria talvez o primeiro jogador do plantel do Sporting que levaria com ele para outro lugar. Significa isso que o número 8 dos leões é um alvo óbvio do Manchester United para a próxima temporada?

«O Pote tem de se focar no Sporting. As contratações são feitas não porque jogamos deste ou daquele jogador. Tem a ver com as necessidades da equipa e o estilo de jogo. Tudo isso conta. Não sei o que vou fazer», introduziu, referindo depois que o jogador de 26 anos tem lugar em que clube for.

«O Pote pode jogar em qualquer equipa do Mundo com qualquer treinador do Mundo porque é um grande jogador. Não é o que chama mais à atenção, mas volto a dizer o que disse: poderia levar o Pote para qualquer sítio. É engraçado, o que ajuda muito na relação pessoal, e é muito inteligente. Vocês viram o último jogo que ele fez: a capacidade que tem de defender e de atacar. É um grande jogador. Mas tem é de se focar no Sporting, porque é muito importante sermos campeões este ano. Mas, falando como treinador do Sporting, o Pote pode jogar em qualquer equipa do Mundo», rematou.