19 anos depois, o Sporting passou o Natal na liderança isolada do campeonato, com mais dois pontos do que o Benfica. Este sábado, na conferência de imprensa de antevisão à partida com o Belenenses, Ruben Amorim desvalorizou essa situação.

«Para nós é indiferente, sabemos dessa brincadeira, mas para nós foi uma semana normal. Foi igualzinho, tem sido um ano tão atípico que nada muda o nosso pensamento. Não fizemos o nosso melhor jogo [Farense], mas fizemos mais do que suficiente para vencer. Reforçámos a ideia de que vamos pensar jogo a jogo e não mais além», começou por dizer o técnico leonino, aos jornalistas.

Mesmo perante esta marca, Amorim não promete um Sporting candidato ao título, ou a lutar até ao fim com os rivais.

«O que os sportinguistas esperam é que a equipa tenha sempre o mesmo comportamento que tem tido até aqui. É notório o crer desta equipa. A comunicação é boa enquanto se ganha, depois quando não se ganha arranja-se sempre outra coisa.»

«O que posso prometer é a mesma coisa que prometi na apresentação, de que vamos dar sempre o máximo. O Farense foi uma prova evidente de que temos de pensar jogo a jogo. Temos muitos jogadores com pouca experiência a jogar na Liga, ainda por cima numa equipa grande», defendeu.