O treinador do Sporting, Ruben Amorim, garantiu que os leões não estão interessados na contratação do médio japonês Kanya Fujimoto, que pertence aos quadros do Gil Vicente, o próximo adversário na Liga.

«O Fujimoto não é verdade. É um grande jogador, mas escreveu-se que estamos interessados e dado o jogo que vamos ter, quero desmentir, porque não é verdade», afirmou o técniclo leonino em conferência de imprensa.

Na antevisão ao jogo com os gilistas, Amorim também revelou que Viktor Gyökeres está em dúvida, devido a um problema no joelho. «O Viktor esteve em dúvida, mas está convocado, vamos ver se pode ser titular, porque ele saiu com queixas num joelho. De resto, o Fresneda e o Bragança ainda estão lesionados.»

O Sporting recebe o Gil Vicente em Alvalade, esta segunda-feira, a partir das 20h15, no jogo que encerra a 14.ª jornada da Liga. Pode seguir o encontro AO MINUTO no Maisfutebol.