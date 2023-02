O treinador do Sporting, Ruben Amorim, em declarações na conferência de imprensa após o empate frente ao Midtjylland (1-1), do playoff da Liga Europa:

[Sente que é responsável pela continuidade ou não de Frederico Varandas?] «Não penso nada, nunca me senti tão realizado, mesmo como jogador, como me sinto no Sporting. Quando tiver de acabar, vou ser sempre muito grato pelo que passei por aqui, foi uma segunda oportunidade na minha vida. Tudo o que passa no campo é responsabilidade minha. O ambiente que o clube tem é a responsabilidade dos adeptos. Eles têm de estar insatisfeitos, mas têm de lembrar-se que são donos do clube. Os donos do clube são os sócios e têm de saber que há fases difíceis. Não tenho nada na mão, sei que vai haver lenços brancos. Quero dizer que nunca me senti tão realizado como aqui, mas se tiver de ir embora, vou. Há um caminho a percorrer, mas eu sei que é difícil perceber, que hoje nada entra, também já fui adepto. Enquanto cá estiver, acredito que vamos dar a volta. É dizer aos sócios, sabemos o que estamos a fazer, sabemos que a vida de treinador e presidente depende de resultados, mas vamos seguir o nosso caminho.»

[Jogar fora de casa pode ajudar na segunda mão?] Não quero dar muita enfâse a isso, os adeptos têm razão em estar chateados, tudo o que eu disser não vai ajudar no futuro. Entendo os adeptos e os jogadores e sei o momento que estamos a passar. Acredito plenamente que podemos vencer na Dinamarca, podemos jogar melhor. Da mesma forma que jogámos em casa com o Tottenham, precisávamos de um resultado positivo e conseguimos, acredito que esta equipa com mais confiança pode passar. E como ganhamos confiança? Ganhando ao Desp. Chaves.»