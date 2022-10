Ruben Amorim reagiu na sala de imprensa à eliminação da Taça de Portugal diante do Varzim (da Liga 3) e salientou as dificuldades do Sporting esta época em finalizar.

«É recorrente esta época a nossa incapacidade em resolver jogos que estão controlados. O que aconteceu hoje, já aconteceu em jogos da Liga. Não estamos a conseguir resolver essa situação. A culpa é minha. Não estamos a escolher bem, também é do momento. São pequenas coisas. A decisão não sai tão bem. Há jogadores muito ansiosos, algo inexperientes e sente-se isso neste momento», começou por afirmar o técnico leonino, que depois não poupou em palavras ao abordar o atual momento do Sporting.

«O importante é termos noção do que é isto num clube como o Sporting. O passado recente também foi assim parecido e sabemos do impacto que isto tem nas pessoas. A única coisa a fazer é ganhar jogos, manter a cabeça fria nesta fase e enfrentar as coisas. No fim a culpa não vai morrer solteira. Isso vai ser resolvido, mas não agora. Agora temos de olhar em frente, tentar segurar os jogadores e esse é o meu papel. Estou ciente de que tenho força para isso. No fim a culpa não vai morrer solteira», reafirmou.