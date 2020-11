Contratado no verão ao Rio Ave, Nuno Santos tem sido um dos jogadores do Sporting em maior destaque neste arranque de temporada e Ruben Amorim deixou-lhe palavras elogiosas na antevisão ao jogo com o Moreirense.

«Esperávamos um jogador com a qualidade e a intensidade que tem. É muito competitivo. Deu um passo em frente na sua mentalidade», começou por dizer o treinador dos leões.

«Ele percebeu que às vezes o sumo de um jogador passa muito pelos golos e pelas assistências, e ele tem fome disso todas as semanas e prova-o também todas as semanas. Mas os jogadores estão todos num patamar muito elevado e têm de mantê-lo. Estamos muito no início e eles têm de manter esta dinâmica até ao fim», avisou.

Mais à frente, Amorim mencionou outros dois jogadores, agora em resposta ao segredo por detrás do bom momento que a equipa atravessa. «Costumo dizer que é a união da equipa e a qualidade dos jogadores. Ele são realmente bons jogadores e têm crescido muito. Foi visível o crescimento do [Daniel] Bragança e o crescimento do [Gonçalo] Inácio. O facto de esses jovens aumentarem a qualidade deles, aumenta o nível de treino. Começam a contar e muito para as nossas escolhas. São rapazes muito ambiciosos, com uma excelente união. É a grande vantagem desta equipa: a união e forma de estar deles. Querem mostrar que são capazes de lutar pela vitória todas as semanas. Diria que a grande força desta equipa é a união.»