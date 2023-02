Manuel Ugarte é baixa confirmada no Sporting para a receção ao Estoril, por castigo, mas isso até pode nem ser mau de todo para os leões. Tudo porque, segundo Ruben Amorim, o médio uruguaio já precisava de descansar.

Na conferência de imprensa de antevisão a essa partida, da 22.ª jornada da Liga, o técnico leonino antecipou ainda um desafio difícil, frente a uma equipa que vem de uma chicotada psicológica, com o despedimento de Nélson Verísismo.

Não temos o Ugarte, ele já precisava de descansar. Prevemos um jogo difícil, mas vamos mais confiantes, prefiro assim do que ter mais tempo de preparação, mas ir para o jogo sem vitórias. Precisamos de mais vitórias consecutivas», disse.

«O Estoril não passa por um bom momento, mas tem jogadores de muito talento, com escola em clubes grandes. Nestes jogos sem responsabilidade de certeza que vão colocar muitos problemas à nossa equipa. Não devem mudar assim tanto face ao jogo da primeira volta, também vimos alguns jogos dos sub-23 [devido ao técnico interino, Pedro Guerreiro]», acrescentou.

Mais à frente, Amorim foi questionado sobre as soluções para colmatar a ausência de Ugarte: «Obviamente que temos soluções e não podemos perder o equilíbrio, não está dependente de um jogador. Sabemos da importância dele, mas também quero dizer que o Dário não desapareceu. Já me disseram que ele nunca mais jogou desde a expulsão [com o Paços], mas ele está lesionado e já há algum tempo, e por isso é que não tem estado nas contas. E com 17 anos já fez muitos jogos. Vaui ter de entrar o Mateo [Tanlongo] ou o Morita. Não vou entregar o jogo agora, mas não altera muito porque temos uma forma estabelecida de jogar.»

«O Tanlongo precisa de tempo. O Ugarte foi um bocadinho mais cedo, mas já tinha meio ano em Portugal. O Mateo chegou cá e tinha mês e meio de paragem, nem estava a treinar. Está a crescer e depois tem de ultrapassar os outros, é muito por aí», defendeu ainda, sobre o jovem contratado no inverno.

Ainda o caso de Mateus Fernandes

O treinador de 38 anos falou ainda sobre Mateus Fernandes, outra das opções do clube de Alvalade para o meio-campo.

«Em relação ao Mateus, não vejo este jogo como uma segunda oportunidade para ele. Se contarem as vezes em que o Mateus, é quando falha um ou outo jogador. É fazer as contas aos médios e percebe-se uma relação. Eles têm de jogar pela B quando não jogam por nós. Nem o Dário desapareceu, nem o Mateus desapareceu. A aposta depende também do rendimento deles e da quantidade de jogadores que temos para certas posições.»

«Todos têm de estar aptos para jogar. O Dário já foi titular com 17 anos, o Mateus com 18. O Chermiti foi titular já com o Paulinho recuperado. Eles têm de ver que são mais um jogador para mim. É sempre um bom jogo para jogar, mas o Mateus não precisa de uma segunda oportunidade. Só porque fez um penálti, assim como o Dário, não é preciso segundas oportunidades para o Mateus porque ele não precisa. Se tiver mais rendimento do que os outros, vai jogar», concluiu.