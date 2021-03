Declarações de Ruben Amorim, na flash interview da SportTV, após o triunfo do Sporting sobre o Santa Clara (2-1) com um golo já depois dos 90m:

«O jogo começou com alguma passividade do Sporting. Não foi o melhor dos nossos dias. A reação ao golo veio provar isso mesmo. Acelerámos. Sentimo-nos apertados e conseguimos fazer o golo na primeira oportunidade e depois deixámos passar o tempo. Temos de melhorar. Depois [do golo do Santa Clara], houve a reação. E aí o coração da equipa não tem nada que ver com a técnica ou com a tática e apareceu hoje outra vez. A nossa equipa pareceu-me algo ansiosa, passiva. Temos de melhorar. O treinador também tem de ajudá-los a passar estes momentos. Mesmo assim, fomos consistentes defensivamente. Depois de sofrermos o golo começámos a jogar.»

[O que pretendeu com as alterações na equipa?] «Estava à procura de bola. Não estávamos a conseguir ter e o Daniel Bragança [que substituiu o Tiago Tomás] dá-nos isso. O Nuno Mendes também não estava bem e tivemos de mudar. Percebia-se que precisavamos ali de outro jogador. O Matheus Reis está preparado e foi um grande reforço. O Nuno Santos entrou para dar profundidade e depois o Jovane foi para meter gente na frente.»

[Uma palavra para definir o golo da equipa nos descontos] «Acreditar. Uma vez muito bem, duas. Agora, muitas vezes... Viu-se que a equipa acredita sempre, pela forma de a equipa reagir ao golo do Santa Clara. Jogámos poucos minutinhos, mas jogámos.»

[Sobre o registo inédito do Sporting, de 22 jogos sem perder na Liga] «Só quero ganhar ao Tondela. Está tão difícil cada jogo. Trocava isso por uma vitória ao Tondela.»