O treinador do Sporting, Ruben Amorim, em declarações na conferência de imprensa após a vitória frente ao Farense (4-2), em jogo da segunda jornada do grupo C da Taça da Liga:

[Mudança de discurso para um «tudo ou nada» face à época do título, em 2020/21] «São momentos diferentes, o clube é diferente e o contexto da última época conta. É preciso ler os adeptos, conhecer bem o futebol português e sinto que tem de ser o tudo ou nada. Basta um desaire que esta conversa vai virar-se contra nós e vai dar-nos mais pressão. Senti que depois do ano passado, acho importante ter este tipo de discurso, acho que a equipa precisa disso e até agora está a funcionar. Há três anos fizemos uma revolução, com muitos jovens, e aí era impossível lutar do oito para o 80. Acho que podemos voltar a ganhar títulos este ano, por isso disse isso.

[Sobre o entendimento entre Trincão e Esgaio] A dupla que tem mais ligação e tempo de jogo é o Esgaio e o Trincão porque já jogavam assim em Braga. O Trincão fez um jogo mais perto do talento que tem, o Esgaio para mim sempre foi um relógio suíço, mas podia ter definido melhor alguns cruzamentos.»