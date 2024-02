Ruben Amorim, treinador do Sporting, em declarações aos jornalistas após a vitória do Sporting sobre o Young Boys por 3-1:

[Temeu pela capacidade física de Gyökeres, que foi muito castigado com faltas e teve um jogo exigente do ponto de vista físico? Foi por isso que o tirou a 20 minutos do fim?]

«Não. Obviamente que fizemos uma gestão do Viktor. Mas os jogadores já começam a conhecer não só as ideias da equipa, mas também o jogo. A verdade é que se olharem, nunca havia uma cobertura: havia sempre um para um com o Viktor. E se nos pressionam na frente, os jogadores conseguem identificar onde está o espaço e metemos bolas nas costas. Podiam ir lá outros jogadores, podíamos variar a profundidade, mas o Marcus [Edwards] e o Pote puxaram muito os defesas. E, quando acontece isso, o Viktor inicia a corrida e nós tentamos imaginar onde está o espaço e os jogadores, se ele estiver sozinho dez vezes, temos de jogar dez vezes enquanto outro jogador não for ajudar. Quando for e não for possível esse tipo de jogada, temos de fazer outro tipo de jogada.

Não fiquei nada preocupado com a capacidade física do Gyökeres, porque ele também recupera um bocadinho mais devagar do que os outros jogadores e isso são coisas que equilibramos enquanto equipa. Saiu para gerir, porque nos últimos 15 minutos haveria ainda mais espaço e ele poderia aproveitar. Se virem a forma como ele olhou e ficou estupefacto a olhar para o número dele [na placa]... acho que isso não é de jogador cansado. Ele tem muita fome de marcar e terá muitos jogos para isso.