Ruben Amorim surpreendeu como convidado do programa 'ADN de Leão', das plataformas do Sporting, onde anunciou a renovação de contrato com os leões até 2026.

Numa conversa descontraída, o técnico, que enquanto jogador manteve uma ligação de vários anos ao Benfica, confessou que se tem tornado sportinguista nos últimos tempos, assim como o filho Miguel, embora contra a vontade da esposa.

«É a mãe que o desencaminha. O pai deixa-o ser do clube que quiser. Está meio dividido, viu algumas vitórias do Sporting, viveu momentos especiais aqui com o pai e acho que é um bocadinho sportinguista. O pai também o é», assumiu o técnico de 37 anos, que já foi visto algumas vezes a jogar com o filho em Alvalade.

O treinador do Sporting voltou a frisar que não tem redes sociais e também considerou «impossível aguentar com os comentários todos».

Já para aliviar a pressão de treinar os leões, opta pelo kickboxing. «Para treinar o Sporting, é preciso isso. Acho que para treinar qualquer clube. Ajuda-me.»

«Faço depois do treino, geralmente passa-se alguma coisa no treino e preciso de ir», completou.

