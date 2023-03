O treinador do Sporting, Ruben Amorim, em declarações na conferência de imprensa após a vitória frente ao Boavista (3-0), em jogo a contar para a 24.ª jornada da Liga:

[Saída do Porro ajudou o Esgaio?] É difícil encontrar jogadores como o Porro, que defende bem e ataca como um extremo, e é muito carismático. O pacote todo do Porro cria dificuldades aos outros. E o Esgaio, ao contrário de outros, quanto mais joga, melhor. E com um jogador como o Porro, que não lhe dá muitos minuto, é difícil. Mas é notório a evolução dele, confiança dos adeptos nele. Mas é assim, há momentos da vida em que é difícil. O Porro tinha um peso que tornava difícil a vida do Esgaio.

[Franco Israel pode ser o futuro depois de Adán?] Nós gostamos muito do Franco, depois depende do rendimento. Vejo-o como substituto do Adán. Ao contrário de muita gente, acho que o Adán ainda tem muito para dar. Olhando para a evolução dele, começam a surgir essas ideias na cabeça, de o meter mais nas Taças.