O treinador do Sporting, Ruben Amorim, em declarações na SportTV após o empate frente ao FC Porto (0-0), em jogo da 21.ª jornada da Liga:

«Temos de estar a trabalhar mais a bola desde trás porque é difícil segurar a bola em passes longos. Foi um jogo bem disputado, se calhar não tão bem jogado. Parabéns aos meus jogadores que deram tudo. Um jogo muito batalhado, o FC Porto talvez com mais oportunidades, mas o resultado é justo.

[Substituições na segunda parte] Não estávamos a ter capacidade de ter a bola com espaço, por isso pensámos no Matheus. O FC Porto anulou bem a profundidade e nós tentámos fechar o lado esquerdo. E foi assim que conseguimos a grande oportunidade pelo Matheus, porque estava fresco. O Tabata também entrou muito bem. Foi uma exibição adulta de uma equipa com muitos miúdos.

[Ritmo mais baixo do que o habitual?] As equipas conhecem-se bem. O público acelera o jogo, sem público é diferente. Estamos de parabéns, os rapazes estão muito bem.

[Palavras de Sérgio Oliveira, que disse que para o Sporting empatar no Dragão é como ganhar a Champions] Fizemos um ponto, poderíamos ter feito três, podíamos ter feito nenhum. O Sérgio estava a quente, não podemos levar a mal. O Sp. Braga pode reduzir para nove pontos, o nosso pensamento é de que podemos perder um ponto para o segundo classificado.»