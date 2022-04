Nem sim, nem não.

Um «vamos ver».

Foi desta forma que Ruben Amorim respondeu a uma questão sobre a possibilidade de deixar o sistema 3x4x3 com que o Sporting joga há mais de dois anos.

Para o técnico dos leões, mudar não significa alterar a base tática, até porque, defende, o Sporting joga hoje de forma diferente do que no ano passado e até do que já se viu nesta temporada, em particular nos primeiros meses.

«Olhando para a primeira volta que fizemos e para a forma como jogamos agora, jogamos de forma diferente, com posicionamentos diferentes. Se tirássemos uma fotografia aos vários momentos do jogo, aquilo não são três centrais: são três defesas, dois defesas, cinco na frente e não três. A nossa evolução é entender cada vez mais o jogo e com isso vamos jogar de forma diferente», disse Ruben Amorim.

«Nós podemos mudar. Cada vez temos mais nuances na nossa equipa que mudam a nossa forma de atacar e também de defender. O Benfica mudou porque mudou de treinador, o FC Porto joga assim há muito tempo e tem variações do losango e às vezes é diferente, mas é sempre uma linha de quatro. O Gil joga assim desde o início da época e é uma equipa difícil de controlar. No Mundo, há treinadores que jogam quase sempre da mesma maneira e que têm sucesso porque vão mudando as características dos jogadores e as nuances. Nós vamos tentando acompanhar isso», acrescentou.

Amorim defendeu que não é possível mudar dratiscamente uma equipa de um momento para o outro, até porque os jogadores têm características que vão ao encontro de determinadas ideias. Ainda assim, o técnico não tem dúvidas de que a equipa conseguiria responder à altura se o futuro passasse por outro desenho tático. «Obviamente que temos ideias: temos um plantel desenhado para esta forma de jogar e não se pode mudar tudo de um momento para o outro porque teríamos de mudar as características de muitos jogadores, embora eu tenha a certeza que os nossos jogadores se adaptam a outros sistemas. Vamos ver. Também depende do crescimento deles e isso [o crescimento] também depende muito do treinador», apontou.

Ruben Amorim, que fazia a antevisão ao jogo deste domingo com o Gil Vicente, foi questionado sobre Tiago Tomás, que em janeiro foi emprestado aos alemães do Estugarda. Teria o jovem avançado dado jeito à equipa para resolver alguns dos problemas identificados como a dificuldade em desmontar blocos baixos?

«Quando há blocos baixos, há menos profundidade e não podemos usá-la como no ano passado e o Tiago Tomás sofreu muito com isso. Por isso é que fomos buscar o Slimani, porque a nossa forma de jogar mudou completamente. Somos muito melhores em ataque continuado, temos jogadores com características que se adaptam bem a isso. Mas os blocos baixos são difíceis de penetrar», apontou.

Para o treinador do Sporting, foi faltando sobretudo capacidade de desequilíbrio indidual. «Não tendo o Porro, faltou-nos um contra um nos corredores e isso foi muito notório durante o campeonato e é algo ao qual temos de ter em atenção quando planearmos a nova época. Não digo mudar as características dos laterais, mas se calhar ter mais alas que façam as duas posições. Já começámos a fazer essa leitura, porque aqui temos de começar a preparar as coisas muito tempo antes, para termos tudo tratado, porque as condições não abundam.»

Amorim voltou depois ao assunto de Tiago Tomás para dizer que o avançado está agora numa equipa e num futebol [o alemão] que potencia mais as suas característcas. «Se pode voltar? Não sei. Ainda não fiz essa avaliação e tenho também de falar com ele. É cada vez mais importante para mim - e quanto mais crescemos como treinadores - porque os casos acontecem, falar com os jogadores e eles saberem para o que vêm», rematou durante uma conferência de imprensa na qual referiu que ele e Slimani têm ideias diferentes.