Em termos contabilísticos, Ruben Amorim custou... zero euros ao Sporting. Chegou ao clube em 2020, por 10 milhões de euros, vindo do Sp. Braga (mais IVA e juros de mora). Ao que tudo indica, sai em 2024 pelos mesmos 10 milhões de euros, desta vez para o Manchester United.

O Sporting comunicou à CMVM, na tarde desta terça-feira, que o Manchester United está disposto a pagar a cláusula de rescisão de Ruben Amorim estipulada para clubes denominados 'de topo'. Não é o último passo até à oficialização, mas a saída do treinador está praticamente confirmada.

Excluindo salários pagos ao treinador (que atualmente auferia perto de três milhões de euros), do lado das despesas, tal como todas as receitas relacionadas com o sucesso desportivo de Ruben Amorim ao comando técnico do clube, durante quatro temporadas, Amorim teve um valor contabilístico nulo para os cofres de Alvalade, pois custou o mesmo à entrada e à saída do Sporting.

Ruben Amorim continua no top-10 dos treinadores mais caros da história

Assim, Amorim continua a ser o sexto treinador mais caro de sempre. Para ter em perspetiva o valor pago pelo Manchester United, vamos olhar para os maiores montantes dados por treinadores. Durante muito tempo, um português foi o técnico mais caro do mundo. Na altura, um jovem treinador que hoje em dia é... presidente do FC Porto.

André Villas-Boas trocou o FC Porto (a sua famosa «cadeira de sonho») pelo Chelsea, no verão de 2011, por 15 milhões de euros. O clube londrino estava convencido de que o ex-treinador do FC Porto pudesse ser um 'novo Mourinho', mas acabou despedido ainda antes do final da temporada 2011/12, à 27.ª jornada da Premier League. Hoje em dia, é o terceiro mais caro da hierarquia.

Por falar em José Mourinho, um aparte. O experiente técnico custou seis milhões de euros ao Chelsea em 2004, após levar o FC Porto à glória na Liga dos Campeões. O treinador português aumentou esse valor seis anos depois, em 2010, quando o Real Madrid deu pelo menos oito milhões de euros ao Inter de Milão pelo campeão europeu. Esse valor podia chegar até aos 16 milhões, mas não é certo quanto efetivamente custou.

Imediatamente a seguir a Ruben Amorim, que custou dez milhões, temos Brendan Rodgers, no quinto lugar. O técnico representou um investimento de 10,4 milhões de euros ao Leicester City, em 2019, após uma boa passagem pelo Celtic de Glasgow, da Escócia. Por lá, ficou quatro temporadas.

Vincent Kompany, ex-futebolista em início de carreira como treinador, já figura nesta lista. É que o Bayern Munique pagou neste verão de 2024 cerca de 12 milhões de euros ao Burnley (despromovido ao Championship), para contar com o belga, que é o quarto mais caro.

Mais recentemente, dois casos ultrapassaram a fasquia dos 20 milhões de euros. O alemão Julian Nagelsmann, agora selecionador alemão, custou ao Bayern Munique exatamente duas dezenas de milhões de euros, em 2021, trocando o Leipzig. Esteve na Bavária duas temporadas.

Por fim, o treinador mais caro de sempre é algo surpreendente - Graham Potter. Já com a nova direção do Chelsea, no pós-Roman Abramovich, o treinador inglês foi contratado ao Brighton, em 2022, por 25,5 milhões de euros.

Um valor bastante elevado, que acabou por não se traduzir em sucesso desportivo - fez 32 jogos, em 2022/23, e acabou despedido. Desde aí, nunca mais orientou nenhum clube. Em resumo, a maior parte dos treinadores mais caros do mundo têm em comum o facto de serem jovens, mas os casos de sucesso escasseiam.