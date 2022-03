Ruben Amorim espera um jogo difícil na deslocação a Moreira de Cónegos, mas revela que já tem alguns jogadores recuperados e prontos a ajudarem a equipa.

«O Palhinha recuperou, o Pote já tinha recuperado durante a semana. O Daniel [Bragança] também vai. Recuperou do pé e não sendo nada muscular vamos levar toda a gente para vencer um jogo que é crucial», afirmou o técnico leonino, salientando a importância de 'mudar o chip' depois da eliminação da Liga dos Campeões.

«O jogo seria sempre difícil. As equipas lutam pelos seus objetivos, mas são sempre campos complicados, em particular à medida que a época vai avançando. Nós queremos ganhar, como sempre. É um jogo completamente diferente daquele que tivemos a meio da semana com o Manchester City. Temos de mudar esse chip.»

«Temos várias opções, não quero dizer quem vai jogar, mas o Pote vem de uma lesão muscular, os outros estão muito bem. Estando todos aptos, dá-nos mais soluções, mas temos de pensar como é que vamos mexer no jogo. Vamos apresentar a melhor equipa para bater o Moreirense e pensar também no plano de jogo. Aqueles que podem entrar, o que podem trazer, as soluções que há. Recuperámos alguns jogadores. Sendo assim, somos mais fortes», concluiu Amorim sobre um jogo importante para o Sporting, 2.º classificado, tentar pelo menos manter a distância pontual para o líder FC Porto.

O Sporting defronta o Moreirense esta segunda-feira, a partir das 20h15, em jogo da 26.ª jornada que poderá seguir aqui AO MINUTO no Maisfutebol.