O treinador do Sporting, Rúben Amorim, em declarações na conferência de imprensa após o jogo com o Vitória de Setúbal, em Alvalade, para a 33.ª jornada da Liga 2019/20, que terminou 0-0:

«O jogo teve muitas paragens, mas no tempo que teve tentámos fazer o nosso jogo. mas temos de melhorar as coisas básicas do futebol, no passe, na decisão e nessas pequenas coisas. Se calhar é culpa do treinador, que tem de os treinar. Temos de melhorar muito. Custa muito frente a equipas que vêm defender, com o guarda-redes a cair aos 28 minutos. No que se joga, temos de melhorar.

[mais tarde na conferência] «Não creio que tenha sido o pior jogo. Foi diferente. Em relação às paragens de jogo, cada treinador faz a sua opção. Deve ser uma coisa de nível III ou IV que ainda não apanhei.»