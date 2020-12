O treinador do Sporting, Ruben Amorim, descartou abordar diretamente os nomes de Paulinho (Sp. Braga) e Matheus Reis (Rio Ave) como eventuais desejos em Alvalade, atirando esse dossiê para o diretor-desportivo Hugo Viana.

Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Farense, da 10.ª jornada da I Liga, Amorim sublinhou ainda que qualquer novo jogador que chegue ao clube, «será para o projeto do Sporting» e não para entrar de imediato nos próximos jogos.

«Obviamente, não vou confirmar [ndr: se Paulinho e Matheus Reis são alvos]. Isso é um assunto do Hugo Viana, ele é que fica com a parte difícil. O que eu digo é que nós tínhamos uma ideia do plantel que tínhamos no início, um ou outro [ndr: jogador] não conseguimos, mas estamos satisfeitos com o plantel. Temos a nossa ideia, também mudou um pouco – temos de ser sinceros, não fomos às competições europeias – e tivemos de adaptar-nos, por tudo: porque são menos jogos, porque entrou menos dinheiro, falando assim abertamente. E temos um projeto para três épocas, que é o tempo que esta equipa está cá. O Hugo Viana fez um excelente trabalho, vai continuar a fazer, e portanto o que quero explicar é que não vem ninguém para estes jogos. Se vier alguém será para o projeto do Sporting, que passa pelos anos que estamos cá», frisou Amorim, esta tarde.

Por outro lado, o técnico dos verde e brancos não quis dar qualquer garantia de que vai poder continuar a contar com nomes jovens que têm dado boas provas em campo, como Nuno Mendes ou Pedro Gonçalves, caso estes sejam do interesse de outros clubes de topo do futebol europeu.

«Isso ultrapassa-me um pouco, nem quero estar a dar a garantia, porque depois dificulto a vida ao clube. Não sabemos o dia de amanhã. Sabemos como é o futebol. O que penso é que seria bom ficar com estes miúdos durante anos. O que temos de fazer é trabalhar para inflacionar o valor deles se eles tiverem de sair e trabalhá-los para eles estarem preparados para jogar pelo Sporting e, principalmente, têm de estar preparados para ganhar amanhã ao Farense, é a única preocupação deles e a que eu tenho», respondeu.

O Sporting-Farense joga-se a partir das 20h30 de sábado. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.