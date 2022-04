Apesar dos sportinguistas Coates e Ugarte terem calhado no mesmo grupo de Portugal, Ruben Amorim espera que a seleção nacional avance para os oitavos do Mundial juntamente com a Coreia do Sul, orientada por Paulo Bento.

«Acredito muito que vamos passar, qualquer que fosse o grupo eu acreditava. Gostava que a Coreia do Sul passasse, o Paulo Bento ajudou-me muito em fases difíceis da minha vida. Passando a fase de grupos tudo pode acontecer. Se há coisa que temos tido ultimamente é a estrelinha», disse Amorim, que trabalhou com Bento na seleção das «Quinas», em conferência de imprensa.

Recorde-se que o sorteio realizado esta sexta-feira no Qatar ditou que Portugal vai defrontar o Uruguai, Gana e Coreia do Sul na fase de grupos do Mundial 2022. A estreia está marcada para 24 de novembro, diante da seleção ganesa.