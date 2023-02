Ruben Amorim explicou a reação de agastamento na goleada do Sporting ao Sp. Braga, quando pediu para Ricardo Esgaio marcar o penálti que selou o 5-0, mas Pedro Gonçalves agarrou na bola e fez a cobrança.

«Em relação a esse assunto, a verdade é que o Pedro Gonçalves foi o único adulto na sala, digamos assim. E mais do que eu querer mostrar a minha autoridade aqui, ou com o Pedro, quero dizer e pedir desculpa que o único que estava certo naquela altura era o Pedro Gonçalves. A verdade é que eu fiquei tão contente de ouvir o estádio a gritar “Esgaio” que eu perdi completamente noção da minha responsabilidade», começou por dizer o técnico leonino na conferência de imprensa de antevisão ao jogo frente ao Rio Ave.

Amorim detalhou a sua explicação: «Há sempre uma regra aqui, que é: “Quem está no papel, bate o penálti”. E é o único que pode dizer: “Não me apetece bater o penálti, passo-te a ti”. O Pedro Gonçalves foi o único que exerceu o seu direito e responsabilidade. A verdade é que às vezes sou tão emotivo com os meus jogadores e quando ouvi os adeptos gritarem “Esgaio”, perdi noção do momento e do jogo e só quis criar mais ligação entre eles e exagerei. O Pedro Gonçalves fez bem, ele é que tem de bater os penáltis, porque quando estiver 1-0 aos 90 minutos, quem vai agarrar na bola é o Pedro. Tem direito a marcar o seu golo e quando quiser passar, a responsabilidade é dele. Mais do que exercer a minha autoridade, quero pedir-lhe desculpa.»

«Nem é uma reação de ficar chateado, é uma reação de perdermos uma oportunidade de criar ainda mais ligação entre jogadores e adeptos, mas a verdade é que ele foi o adulto na sala, eu estava errado e perdi completamente a noção, tenho de manter sempre a cabeça fria. O único que está certo é o Pedro Gonçalves», sublinhou.

O Sporting defronta o Rio Ave esta segunda-feira, às 21h15, em Vila do Conde, em jogo da 19.ª jornada da Liga que poderá seguir AO MINUTO no Maisfutebol.