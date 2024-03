Ruben Amorim lançou os dados para nova visita à Atalanta, desta feita na segunda mão dos «oitavos» da Liga Europa. Na noite desta quarta-feira, o treinador do Sporting descreveu o treinador da Atalanta, Gasperini, remetendo para memórias com Jorge Jesus, quando Amorim jogava no Benfica e no Belenenses.

«Acompanhamos este treinador há muito tempo. Enquanto muitos treinadores querem os jogadores por dentro, ele coloca-os por fora, dificultando a pressão. E a forma como fala para os jogadores lembra-me de um treinador com o qual trabalhei durante muitos anos [risos]. Será mais um teste para nós e acho que é desta que vamos ganhar», disse, em conferência de imprensa.

Sobre a estratégia a delinear para vencer a eliminatória, Ruben Amorim esclarece que, ao quarto encontro com a Atalanta, a preparação ultrapassa o âmbito tático, de tal forma que obriga a retomar o «básico» do futebol.

«O treino de hoje foi pensado nisso, porque já sabemos que encaixe queremos ter. Focamos a preparação no passe e na receção, porque são muito fortes na antecipação. Temos de ser bons no básico do futebol. Não tanto pensar taticamente, mas melhorar o aspeto técnico, esperando o momento certo para os passes», explicou.

Salientando a capacidade física e técnica de jogadores como Koopmeiners, Pasalic ou Ketelaere, o treinador dos leões reiterou a expectativa de um jogo pleno de duelos.

«Precisamos de estar inspirados e bem fisicamente. Nos primeiros 20 minutos [da primeira mão] estivemos bem e temos de nos agarrar a esses momentos. Teremos de ser corajosos desde princípio, porque sabemos que a Atalanta fará o mesmo. Teremos de ter a bola do nosso lado e acalmar o encontro quando necessário. Vamos igualar a intensidade desde princípio, porque penso que será determinante», rematou Amorim.

A fechar, o timoneiro leonino voltou a fazer votos para uma eliminatória decidida no tempo regulamentar. Em todo o caso, Amorim confia nos atributos de Franco Israel para as grandes penalidades.

Depois do empate a um golo na primeira mão, o Sporting regressa a Bérgamo, pela segunda vez esta época. A bola rolará a partir das 20h e poderá acompanhar toda a emoção, ao minuto, no Maisfutebol.