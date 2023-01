O Sporting visita o Benfica este domingo, numa altura em que os encarnados têm mais 12 pontos do que os leões e lideram o campeonato.

Os leões estão no quarto lugar, a cinco e seis pontos de Sporting de Braga e FC Porto, segundo e terceiros classificados, respetivamente, algo que Ruben Amorim salientou na antevisão ao dérbi.

«Não sabemos o que vai acontecer. A distância é muito grande até para os lugares de Liga dos Campeões, é um jogo importante mas neste ponto temos de pensar jogo a jogo, melhorar com bola e focar-nos nisso. Se pensarmos no que vai acontecer no fim do ano, o que acontece se não formos à Liga dos Campeões, vamos perder o foco do jogo. Temos de ganhar como tínhamos de ganhar ao Marítimo. O nosso foco é ganhar ao Benfica e depois, no fim, vê-se a classificação», afirmou o treinador do Sporting.

Amorim defendeu que a diferença pontual «não esfriou» o dérbi, mas reconheceu que a equipa «sentiu um pouco» a derrota na Madeira.

«A equipa está sempre motivada, vinha de um bom momento e o que aconteceu já aconteceu noutras alturas. Em momentos chave em que estamos dar a volta à situação, voltamos atrás. Tem a ver com a inexperiência de muita gente na equipa, que não está habituada a lutar por títulos e leva tempo. Temos de entrar com mais intensidade e jogar melhor com bola e não dividir a bola, com todo o respeito com o Marítimo, mas são equipas que temos obrigação de empurrar para a frente. Quero que a equipa seja melhor com bola, entenda os momentos do jogo e nos duelos temos de ser muito fortes porque vamos defrontar uma grande equipa», frisou.

«Para nós está sempre quente um jogo contra o Benfica, não esfriou nada», garantiu, assegurando que está convicto da capacidade do Sporting para vencer no Estádio da Luz.

«A classificação diz que estamos longe da equipa do Benfica, no meu pensamento podemos ganhar ao Benfica seja em Alvalade, seja na Luz. Se olharmos ponto a ponto e onde os perdemos, podíamos ter ganho esses jogos. Mas isso vale o que vale. Somos capazes de vencer o Benfica e qualquer jogo», rematou.

O dérbi entre Sporting e Benfica, da 16.ª jornada da Liga, disputa-se este domingo, pelas 18h00, no Estádio da Luz. Poderá seguir o jogo AO MINUTO no Maisfutebol.