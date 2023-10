Ruben Amorim, treinador do Sporting, em declarações aos jornalistas após a vitória sobre o Olivais e Moscavide por 3-1:

[Sobre o posiciomento de Pote à esquerda]

«O Pote não esteve bem nas decisões com bola e sentiu isso no jogo. Irá passar lá mais vezes. O Olivais não costuma jogar com linha de cinco e por isso é que ele esteve um bocadinho mais baixo. Esperávamos uma equipa com uma saída a quatro e o Pote jogaria como médio esquerdo. É um jogador que tem uma capacidade muito grande de ir para fora e para dentro e de servir bem os colegas, é forte nos cruzamentos e a decidir. Teve um dia mau, mas por vezes vai passar por aquela posição, seja durante o jogo ou no início e é isso que queríamos ver. Não correu bem, é sinal que o treinador tem de trabalhar mais, porque ele tem capacidade até para jogar a central. A culpa não é só dele.»

[Sobre a exibição de Dário Essugo e o regresso de St. Juste]

«Todos merecem mais oportunidades. Ele foi de menos para mais como a equipa. Esteve muito melhor na segunda parte. É um menino de 19 anos que precisa de tempo para crescer e que vai ter as suas oportunidades.

St Juste fez um bom jogo. Nota-se que está sem ritmo mas é muito rápido. Esteve bem, defensivamente não teve assim tanto trabalho. É um jogador de que precisamos muito e tem características específicas. (…) Precisa de tempo, porque esteve seis meses parado.»