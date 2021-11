Melhor marcador do campeonato na época passada, Pedro Gonçalves ainda está à procura da sua melhor versão ao serviço da Seleção Nacional – soma apenas duas internacionalizações até ao momento, ambas em jogos particulares.

De resto, o número 28 dos leões não foi chamado por Fernando Santos para os compromissos de novembro da equipa das quinas. Ruben Amorim concorda ou discorda da decisão?

«O Félix também não esteve na Seleção, é difícil ser selecionador nacional hoje em dia. Fico triste pelo Pote, mas muito contente por mim, a última vez que foi lá lesionou-se. Estou certo que o Pote vai ser jogador da Seleção Nacional durante muitos anos e de que vai marcar muitos golos na Seleção, assim como no Sporting», afirmou o treinador dos leões.

No Sporting, Pedro Gonçalves é beneficiado pela posição específica que ocupa em campo, como «número dez descaído» – palavras de Ruben Amorim. O timoneiro leonino assume que essa função específica pode prejudicar Pote na Seleção, lembrando o exemplo de Coates.

«Se jogasse num 4x3x3, não veria o Pote como um extremo, seria sempre como um médio. Aqui no fundo ele joga como um dez descaído, e aí pode prejudicar [na Seleção Nacional], como pode prejudicar às vezes jogar com três centrais», defendeu.

«Há treinadores que não os viram jogar [aos centrais] numa defesa a dois e isso muda sempre um pouco. E eu acho que se nota um pouco isso no Seba [Coates], quando vai à seleção a diferença que é a rotina com três e com dois defesas. O Pote, respondendo à pergunta, num 4x3x3, jogaria com ele por dentro, como médio», atirou, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Paços de Ferreira.