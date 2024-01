O treinador do Sporting, Ruben Amorim, em declarações na conferência de imprensa após a vitória na receção ao Estoril (5-1), em jogo da 16.ª jornada da Liga:

[Desejos para 2024 passam por títulos e por ficar no Sporting?] «O que desejo é saúde para todos e o resto tratamos. Quando como as passas não peço ser campeão no Sporting, peço outras coisas. Já disse que temos de ganhar títulos e no fim faremos as contas.

[Benfica não tem ninguém ao serviço das seleções, pode ser uma vantagem?] Não, as coisas são como são. Esperemos que a Costa de Marfim, Moçambique e o Japão não vão a final. Desejamos tudo de bom, mas que venham rápido.»