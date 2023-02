O treinador do Sporting, Ruben Amorim, em declarações na conferência de imprensa após o empate frente ao Midtjylland (1-1), do playoff da Liga Europa:

Tivemos falta de confiança, com o desenrolar do jogo houve muita desconfiança em tudo o que fizemos, o que complicou. Uma ou outra vez perdíamos a bola e nestas fases temos de ser muito convictos, manter essa forma de jogar, mesmo cometendo alguns erros. Na segunda parte ainda tentámos, mas sem grande frieza e sem grande qualidade. Já passei pelos que eles estão a passar. Sei que querem muito, mas não conseguem porque as pernas estão mais pesadas. Já aconteceu a jogadores mais experientes, deram a volta, nós também vamos dar. Os jogadores vão melhorar.

[Tem a voz rouca por tentar ajudar os jogadores durante o jogo?] É muito isso. Quando ouvi a música da Liga Europa, lembrei-me da derrota do LASK [em 2020], foi igualzinha a sensação do segundo golo do LASK. Queria transmitir que havia outro jogo e que conseguimos dar a volta. Quero-os ajudar a toda a hora. Houve jogos em que achei que nos faltou fome. Hoje acho que tentaram tudo, mas é tudo muito difícil. Parece que começaram a jogar futebol ontem. Já vivi isso e compreendo. Isso não me deixa zangado, por muito que seja polémico. Temos de voltar as bases, trabalhar muito e contra o Chaves voltar a tentar. A voz rouca é por aí, quero muito ajudá-los.

[Insistência nos três centrais] Meto um central porque para atacar melhor não é um médio, é um central. Acho que é o melhor para a equipa. Tem a ver com as características dos jogadores. Eu podia meter um avançado e era mais fácil. Nesta fase, a perder 1-0 em casa com o Midtjylland, era mais fácil meter o Paulinho e o Chermiti na frente, mas eu sabia que a bola não ia lá chegar. Eu faço o que acho melhor para ganhar. Vocês veem três centrais, eu vejo três defesas. O resto está tudo para a frente.»