O treinador do Sporting, Ruben Amorim, deixou em aberto a possibilidade de utilizar em simultâneo os avançados Paulinho e Islam Slimani no jogo da segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal ante o FC Porto, mas também a hipótese de nem jogar com qualquer dianteiro de raiz, lembrando que nem sempre interessa se há muitos homens na área contrária.

«Depende do que o jogo pedir, nem sempre ter mais gente na frente revela mais oportunidades ou mais qualidade de jogo. Mesmo no último dérbi, o facto de o Coates ir para frente não ajudou a equipa, só piorou a equipa. Vamos tirando essas coisas dos jogos, ver o que podemos aprender. Houve coisas que não fizemos bem, não estivemos inspirados e até o treinador. Com dois avançados não melhorámos o jogo. Até pode ser sem avançados e criarmos mais oportunidades. Hoje em dia, a meu ver, não interessa se temos muitos. Depende de como está o jogo e as características», referiu, na conferência de imprensa de antevisão.

Amorim falou ainda dos resultados e do sucesso, defendendo que, o facto de nem sempre tudo estar bem, revela por vezes «vitalidade» nos clubes.

«Mal seria de um clube esse estivesse sempre tudo bem. Quando não há resultados, as pessoas não podem estar satisfeitas e acho que isso, ao contrário do que às vezes se pensa, revela a vitalidade dos clubes. Os adeptos não têm de estar sempre com o treinador. O treinador fez um trabalho bom, se começa a perder jogos obviamente que há contestação. Medo tenho zero, gosto muito de estar aqui, quero salvaguardar o meu trabalho, mas tenho zero medo e receio, porque desde que entramos nesta vida, sabemos que ganhamos ou perdemos e quando perdemos, tudo é um bocadinho esquecido, mas às vezes acho que é um sinal de vitalidade, de dizer que o Sporting está exigente, que as pessoas querem mais para o Sporting. Eu também quero e vivo bem com isso. O bom do futebol é que amanhã há sempre um jogo e podemos sempre ganhar. O último resultado é o que conta. Em relação ao ambiente, não tenho medo, estou entusiasmado com esta meia-final, vamos a jogo e no fim logo se vê», afirmou, ainda.

O FC Porto-Sporting joga-se a partir das 20h15 de quinta-feira, no Estádio do Dragão, com arbitragem de Nuno Almeida e transmissão na TVI. Siga também o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.

Os azuis e brancos partem com vantagem de 2-1 obtida na primeira mão e, como esta época a Taça ainda não tem abolida a regra dos golos fora, o Sporting precisa de marcar, no mínimo, dois golos para reverter ou igualar a desvantagem.