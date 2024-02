Ruben Amorim reagiu ao sorteio da Liga Europa e salientou o conhecimento do adversário dos oitavos de final, que a equipa leonina já defrontou esta época na fase de grupos.

«Já conhecemos a Atalanta. Crescemos durante este período, eles também. Vai ter impacto a quantidade de jogos que temos aqui, é uma equipa forte fisicamente. Temos de fazer uma boa gestão para podermos igualar a intensidade daquela equipa», começou por dizer o técnico na conferência de imprensa deste sábado, em Alcochete.

«O bom disso é que o pessoal da análise ficou extremamente feliz. Eles quase não têm tempo para ver as equipas e quando saiu a Atalanta foram os únicos que gritaram bem alto, porque facilita muito o trabalho. Sabíamos que ia sair uma equipa forte», acrescentou ainda Amorim de forma curiosa sobre a equipa italiana, que venceu a fase de grupos.

O treinador do Sporting falava na antevisão do jogo frente ao Rio Ave, em Vila do Conde. O jogo da 23.ª jornada da Liga disputa-se este domingo, às 20h30, e pode acompanhar aqui AO MINUTO no Maisfutebol.