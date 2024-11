O treinador do Sporting, Ruben Amorim, confirmou a ausência do central Gonçalo Inácio para o jogo da 4.ª jornada da fase de liga da Liga dos Campeões, ante o Manchester City, para o qual Eduardo Quaresma está «convocado», mas tendo «limite de tempo» para jogar.

«O Quaresma está convocado, mas tem limite de tempo, o Inácio está fora. Podíamos arriscar o Inácio, mas vem aí a paragem das seleções, não sabemos se ele ainda pode jogar em Braga, mas não queríamos arriscar uma paragem maior, porque ele tem de parar com isso, está a sacrificar-se pela equipa e temos de ter cuidado, porque o campeonato é muito longo e o Inácio é muito importante para nós. Vamos ver depois, no próximo jogo, se está apto», referiu, em conferência de imprensa.

Na manhã desta segunda-feira, Gonçalo Inácio foi ausência no treino de véspera para o jogo, no qual Quaresma já esteve com os restantes colegas de equipa.

Ambas as equipas têm sete pontos e ocupam lugares de apuramento direto para os oitavos de final. O Sporting é 8.º classificado, com um saldo de 5-1 entre golos marcados e sofridos. O Manchester City é 3.º classificado e tem um saldo de golos de 9-0.

O Sporting-Manchester City está marcado para as 20 horas de terça-feira, no Estádio José Alvalade. O alemão Daniel Siebert é o árbitro de um jogo que pode seguir, ao minuto, no Maisfutebol.